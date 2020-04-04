Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19
Они умирали чащей всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19
Отечественный Минздрав озвучил возрастную статистику смертности от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.
По данным МОЗ, 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет. По возрастному распределению картина выглядит следующим образом:
- 30-39 лет - 2 человека;
- 40-49 лет - 2 человека;
- 50-59 лет - 9 человек;
- 60-69 лет - 9 человек;
- 70-79 лет - 5 человек;
- 80-89 лет - 1 человек;
Также в Минздраве уточнили, что большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и проблемы с лишним весом. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- 61% - сердечно-сосудистые заболевания;
- 40% - сахарный диабет
- 13% - новообразования
- 4% - заболевания почек
- 9% - заболевания легких;
- 4% - ожирение.
Напомним, по состоянию на субботу, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.
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