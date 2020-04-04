Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Вчера, 20:50
Они умирали чащей всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19 - фото 1
Они умирали чащей всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Отечественный Минздрав озвучил возрастную статистику смертности от COVID-19 в Украине.

МОЗ определил пик зверства COVID-19 в Украине: Что известно?

Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

По данным МОЗ, 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет. По возрастному распределению картина выглядит следующим образом:

  • 30-39 лет - 2 человека;
  • 40-49 лет - 2 человека;
  • 50-59 лет - 9 человек;
  • 60-69 лет - 9 человек;
  • 70-79 лет - 5 человек;
  • 80-89 лет - 1 человек;

Также в Минздраве уточнили, что большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и проблемы с лишним весом. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • 61% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% - сахарный диабет
  • 13% - новообразования
  • 4% - заболевания почек
  • 9% - заболевания легких;
  • 4% - ожирение.

Напомним, по состоянию на субботу, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса смерть Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая - фото 1
Боевики обстреляли поселок на Донбассе, есть пострадавшая
Вчера, 23:00
СOVID-19 за день унес жизни нескольких украинцев - МОЗ - фото 1
СOVID-19 за день унес жизни нескольких украинцев - МОЗ
Вчера, 22:09
Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация - фото 1
Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация
Вчера, 19:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00