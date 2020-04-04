Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Они умирали чащей всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Отечественный Минздрав озвучил возрастную статистику смертности от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

По данным МОЗ, 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет. По возрастному распределению картина выглядит следующим образом:

30-39 лет - 2 человека;

40-49 лет - 2 человека;

50-59 лет - 9 человек;

60-69 лет - 9 человек;

70-79 лет - 5 человек;

80-89 лет - 1 человек;

Также в Минздраве уточнили, что большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и проблемы с лишним весом. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

61% - сердечно- сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

13% - новообразования

4% - заболевания почек

9% - заболевания легких ;

4% - ожирение.

Напомним, по состоянию на субботу, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.