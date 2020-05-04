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СOVID-19 в Украине: МОЗ посчитал новые жертвы

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СOVID-19 в Украине: МОЗ посчитал новые жертвы - фото 1
СOVID-19 в Украине: МОЗ посчитал новые жертвы

В понедельник, 4 мая, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - говорится в сообщении.

СOVID-19 в Украине: МОЗ посчитал новые жертвы - фото 199539

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

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