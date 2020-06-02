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В Украине от COVID-19 выздоровели 10 тысяч человек

10:11
В Украине от COVID-19 выздоровели 10 тысяч человек - фото 1
В Украине от COVID-19 выздоровели 10 тысяч человек

В Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели 10 тысяч человек.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев", - говорится в сообщении.

В Украине от COVID-19 выздоровели 10 тысяч человек - фото 200864

Напомним, по информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
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