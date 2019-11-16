Кабмин отменил ограничения для тарифов. Известно каких

Кабмин отменил ограничения для тарифов. Известно каких

В пятницу, 15 ноября, Кабмин отменил постановление прошлого правительства, которое устанавливает предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как передает СМИ, постановление от 26 июня 2019 года №560 предусматривало граничные тарифы на отопление в 35,21 грн за 1 кв. м. ( без наличия счетчика – прим. ред.) и тариф на горчую воду в 75,74 грн за кубометр ( при отсутствии полотенцесушителей – прим. ред.).

Нынешний Кабмин счел эти нормы устаревшими и решил их отменить, поскольку они "противоречат требованиям МВФ и ставят под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения".

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - говорится в сообщении Минэнергетики и окружающей среды.

Напомним, что в период предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал снизить тарифы. Но после победы Дмитрий Разумков заявил, что это не компетенция президента.

Еще более ясным был представитель гаранта в Кабмине Андрей Герус, заявивший о том, что Зеленский шутил о тарифах. Однако позже он извинился за свои слова.