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Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на трассу. Из-за русского сериала

13:59
Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на улицу. Из-за русского сериала - фото 1
Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на улицу. Из-за русского сериала

Во вторник, 28 января, водитель автобуса вышвырнул волонтеров АТО прямо посредине трассы. Из-за российского сериала.

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Об этом в Facebook написала одна из пострадавших Ярина Чорнобуз.

По словам девушки, она вместе с подругой возвращалась домой с похорон парня, погибшего в АТО. Во время поездки, водитель автобуса включил российский сериал. На просьбу девушек выключить его, мужчина ответил грубым отказом и попросил их узнать мнение большинства пассажиров автобуса. В результате было решено высадить волонтерок посреди трассы.

Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на трассу. Из-за русского сериала - фото 194973

"Нас двоих, волонтерку аероразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", - заявила Чорнобуз.

После возникновения резонанса, компания-посредник в перевозках Busfor.ua (собственника автобуса) попросила прощения за скандал.

Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на трассу. Из-за русского сериала - фото 194972

"Компания Winew и Bus Trans официально обращается ко всем! Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки. Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем", - заявили в компании.

Что касается самих волонтерок, то в конце концов они удачно добрались до места назначения.

Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на трассу. Из-за русского сериала - фото 194974
Напомним, "фестивальчик какой-то": журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО.
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