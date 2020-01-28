Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на трассу. Из-за русского сериала

Водитель автобуса вышвырнул волонтеров на улицу. Из-за русского сериала

Во вторник, 28 января, водитель автобуса вышвырнул волонтеров АТО прямо посредине трассы. Из-за российского сериала.

Об этом в Facebook написала одна из пострадавших Ярина Чорнобуз.

По словам девушки, она вместе с подругой возвращалась домой с похорон парня, погибшего в АТО. Во время поездки, водитель автобуса включил российский сериал. На просьбу девушек выключить его, мужчина ответил грубым отказом и попросил их узнать мнение большинства пассажиров автобуса. В результате было решено высадить волонтерок посреди трассы.

"Нас двоих, волонтерку аероразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", - заявила Чорнобуз.

После возникновения резонанса, компания-посредник в перевозках Busfor.ua (собственника автобуса) попросила прощения за скандал.

"Компания Winew и Bus Trans официально обращается ко всем! Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки. Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем", - заявили в компании.

Что касается самих волонтерок, то в конце концов они удачно добрались до места назначения.