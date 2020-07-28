"Слуга народа" подхватил COVID-19: Раскрыты детали

"Слуга народа" подхватил COVID-19: Раскрыты детали

"Слуга народа" Даниил Гетьманцев подхватил коронавирус.

Об этом политик написал в Facebook.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - сообщил Данила Гетьманцев.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.