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Шмыгаль "перенес" пик пандемии COVID-19 в Украине: Названа дата

11:50
Шмыгаль "перенес" пик пандемии COVID-19 в Украине: Названа дата - фото 1
Шмыгаль "перенес" пик пандемии COVID-19 в Украине: Названа дата / РБК Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал новую дату пика пандемии COVID-19 в Украине.

В некоторых областях Украины введут "особый" карантин: Кого это коснется?

Об этом сообщает "РБК- Украина" со ссылкой на эфир "Украинского радио".

"Мы вышли на плато. По нашим подсчетам, пик завершим 8-9 мая… С 11 мая, если не будет нарушений карантина, надеемся увидеть, что количество заболевших уменьшается, а число выздоровевших будет превышать количество заболевших", - рассказал глава Кабмина.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине Денис Шмыгаль Новости Украина
РБК Украина
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