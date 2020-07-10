Саакашвили подставил Зеленского и втянул Украину в международный скандал

Саакашвили снова наговорил лишнего

Бывший президент Грузии, которого Владимир Зеленский ради хайпа и выгоды Андрея Ермака сделал главой Национального совета реформ, наговорил лишнего, спровоцировав очередной скандал между Киевом и Тбилиси.

Как заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, Украине придется пояснять скандальные речи своего гражданина, который объявил, что не признает легитимность действующих на его родине властей.

- Никого не удивила очередная позорная пропаганда и полностью лживое заявление Саакашвили. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, но это только одна сторона медали. Другая - он представляет власть Украины и является украинским чиновником. Когда госслужащий Украины в своих заявлениях ставит под сомнение легитимность власти Грузии, это не может остаться без реагирования и Украина должна будет дать разъяснения, - подчеркнул Сесиашвили.

Грузинский депутат также заявил и о том, что бывший президент вмешивается во внутренние политические вопросы уже не своей страны. И, в принципе, он прав. Поскольку Саакашвили уже лет пять как отказался от грузинского гражданства, объявлен в розыск за совершенные там преступления и даже не прилетает на родину.

Вчера же он объявил о том, что не признает нынешнюю власть Грузии законной, и будет активно способствовать ее смене. Такие речи подставляют Зеленского, который повелся на сладостные обещания Ермака и его друга Саакашвили реформировать все и сразу, а также все руководство Украины в целом, поскольку пояснять партнерам нашей страны, почему наш чиновник собирается лезть в их выборы и выступает с громкими заявлениями о "нелегитимности", весьма сложно.

Напомним, еще 22 апреля, когда стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ, в Грузии пригрозили отослать своего посла из Киева. 7 мая слухи о трудоустройстве Саакашвили подтвердились окончательно: президент Украины Владимир Зеленский назначил политика главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Тбилиси отослал своего посла из Киева для консультаций, а после и вовсе потребовала экстрадировать Михаила Саакашвили. Как известно, на Родине опальный политик. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно обещал вернуться на родину, но пока безуспешно.