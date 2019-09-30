Саакашвили вернется в Грузию: названа дата

Саакашвили вернется в Грузию: названа дата

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь анонсировал свое скорее возвращение на Родину.

Об этом он рассказал в интервью каналу Mtavari Arkhi.

"Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы", - сказал политик.

Отметим, что свое возвращение Саакашвили обещал и ранее: в июне 2019 г. он заявил, что окажется в Грузии "через месяц или три".

Как бы там ни было, но на Родине опального деятеля уже давно заждались. Так, ранее грузинский депутат Нукри Кантария сказал, что Украина обязана выдать политика.

"Считаю абсолютно логичным, что, когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - отметил народный избранник.

Однако Саакавшили настроен оптимисточно. По его мнению, грузинские власти на данный момент очень слабы и "не окажут сопротивление грузинскому народу".

Напомним, что опальный политик покинул Грузию в 2013 г. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой.

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