Грузия вызвала украинского посла из-за Саакашвили

Грузия вызвала украинского посла из-за Саакашвили

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани вызвал для консультаций украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова. Поводом для встречи стали недавние заявления главы Нацсовета реформ Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Речь идет о словах экс-президента Грузии, направленных в адрес нынешних властей страны.

"Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передовице борьбы", - заявил в одном из интервью Михаил Саакашвили.

Ответ главы МИД Грузии Давид Залкалиани оказался не менее содержательным.

"Конечно, заявление, которое мы услышали вчера (10 июня - прим. ред.), является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - отметил дипломат.

Что было ранее?

22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

7 мая слухи о трудоустройстве Саакашвили подтвердились окончательно: президент Украины Владимир Зеленский назначил политика главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций, а после и вовсе потребовала экстрадировать Михаила Саакашвили. Как известно, на Родине опальный политик. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно обещал вернуться на Родину, но пока что безуспешно.