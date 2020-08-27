Саакашвили объявил о возвращении в Грузию, там его ждет тюрьма
В четверг, 27 августа, получивший приют благодаря своим связям с Андреем Ермаком Михаил Саакашвили разразился целой серией непонятных публикаций в соцсетях. В итоге все обернулось скандалом.
Изначально возглавивший нацсовет реформ при президенте экс-глава Грузии скрыл публикацию для украинцев. В ней он указал, что собирается сбежать на родину для участия в предстоящих выборах.
Чуть позже Саакашвили написал пространственный пост уже для украинской аудитории, в котором рассказал о том, что является одновременно и украинцем, и грузином. Но при этом ни словом о своих планах отъезда не обмолвился.
Напомним, еще 22 апреля, когда стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ, в Грузии пригрозили отослать своего посла из Киева. 7 мая слухи о трудоустройстве Саакашвили подтвердились окончательно: президент Украины Владимир Зеленский назначил политика главой Исполнительного комитета реформ.
На следующий день Тбилиси отослал своего посла из Киева для консультаций, а после и вовсе потребовала экстрадировать Михаила Саакашвили. Как известно, на Родине опальный политик. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно обещал вернуться на родину, но пока безуспешно.