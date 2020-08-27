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Саакашвили объявил о возвращении в Грузию, там его ждет тюрьма

17:00
Саакашвили нацелился на Грузию. Опять - фото 1
Саакашвили нацелился на Грузию. Опять

В четверг, 27 августа, получивший приют благодаря своим связям с Андреем Ермаком Михаил Саакашвили разразился целой серией непонятных публикаций в соцсетях. В итоге все обернулось скандалом.

Изначально возглавивший нацсовет реформ при президенте экс-глава Грузии скрыл публикацию для украинцев. В ней он указал, что собирается сбежать на родину для участия в предстоящих выборах.

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Чуть позже Саакашвили написал пространственный пост уже для украинской аудитории, в котором рассказал о том, что является одновременно и украинцем, и грузином. Но при этом ни словом о своих планах отъезда не обмолвился.

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию, там его ждет тюрьма - фото 204577
Спустя несколько часов политик решил пояснить свою позицию, официально объявив о том, что включился в избирательную кампанию в Грузии. При этом он пообещал выполнять обязанности главы нацсовета реформ и почему-то решил приплести сюда информацию о встрече с казахской делегацией и получении хлыста, который "пригодится Украине".
Саакашвили объявил о возвращении в Грузию, там его ждет тюрьма - фото 204578
В то же время на желание Саакашвили реформировать все и сразу в нескольких странах уже отреагировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани:
- Я буду только приветствовать, если экс-президент Саакашвили, который находится в розыске, выполнит свое обещание и вернется на родину, потому что грузинская тюрьма его ждет.

Напомним, еще 22 апреля, когда стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ, в Грузии пригрозили отослать своего посла из Киева. 7 мая слухи о трудоустройстве Саакашвили подтвердились окончательно: президент Украины Владимир Зеленский назначил политика главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Тбилиси отослал своего посла из Киева для консультаций, а после и вовсе потребовала экстрадировать Михаила Саакашвили. Как известно, на Родине опальный политик. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно обещал вернуться на родину, но пока безуспешно.

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Грузия Михеил Саакашвили уголовное дело реформы выборы Новости
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