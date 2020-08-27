Саакашвили объявил о возвращении в Грузию, там его ждет тюрьма

Саакашвили нацелился на Грузию. Опять

В четверг, 27 августа, получивший приют благодаря своим связям с Андреем Ермаком Михаил Саакашвили разразился целой серией непонятных публикаций в соцсетях. В итоге все обернулось скандалом.

Изначально возглавивший нацсовет реформ при президенте экс-глава Грузии скрыл публикацию для украинцев. В ней он указал, что собирается сбежать на родину для участия в предстоящих выборах.

Чуть позже Саакашвили написал пространственный пост уже для украинской аудитории, в котором рассказал о том, что является одновременно и украинцем, и грузином. Но при этом ни словом о своих планах отъезда не обмолвился.

Спустя несколько часов политик решил пояснить свою позицию, официально объявив о том, что включился в избирательную кампанию в Грузии. При этом он пообещал выполнять обязанности главы нацсовета реформ и почему-то решил приплести сюда информацию о встрече с казахской делегацией и получении хлыста, который "пригодится Украине".