Надеюсь на устранение раздражителя: глава МИД жестко наехал на Саакашвили

Кулеба недоволен неадекватными заявлениями Саакшвили

Во вторник, 14 июля, глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба неслабо проехался по экс-президенту Грузии, которого сделали главой Национального совета реформ вопреки тому, что это является отъявленым зашкваром. Теперь же Саакашвили "благодарит" Зе команду созданием проблем стране.

Как заявил в ходе брифинга Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в МИД Грузии, благодаря Саакашвили дипломатам приходится постоянно "отгребать".

- Вызывает большое сожаление, что гражданин Украины, не наделенный никакими правами и полномочиями по представлению позиции государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает.

При этом Кулеба в очередной раз подчеркнул, что официальный Киев "чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю" и отстраняется от неадекватных заявлений соратника Ермака-Зеленского:

- Рассчитываем на стабилизацию отношений и устранения этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления ни частного лица не могут разрушить или подорвать ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами. Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.

Напомним, еще 22 апреля, когда стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ, в Грузии пригрозили отослать своего посла из Киева. 7 мая слухи о трудоустройстве Саакашвили подтвердились окончательно: президент Украины Владимир Зеленский назначил политика главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Тбилиси отослал своего посла из Киева для консультаций, а после и вовсе потребовала экстрадировать Михаила Саакашвили. Как известно, на Родине опальный политик. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно обещал вернуться на родину, но пока безуспешно.