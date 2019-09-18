Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали
Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали
В среду, 18 сентября, глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил своего зама Анжелу Стрижевскую.
Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Генпрокуратуру.
По данным источника, Рябошапка подписал приказ об увольнении Стрижевской "руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре".
Напомним, что это уже далеко не первые перестановки в аппарате ГПУ. Ранее Рябошапка уволил своего первого зама Юрия Севрука и главу Департамента надзора Владимира Бедрикивского.
До этого из военной прокуратуры был уволен Анатолий Матиос. Его место занял Виктор Чумак.
Кроме того были проведены чистки на местах: своих кресел лишились прокуроры 8 областей Украины.
Напомним, Аваков "уходит в отставку". Что известно?
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