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Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали

22:20
Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали - фото 1
Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали

В среду, 18 сентября, глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил своего зама Анжелу Стрижевскую.

В полиции начались чистки. Кто пострадает? - СМИ

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным источника, Рябошапка подписал приказ об увольнении Стрижевской "руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре".

Напомним, что это уже далеко не первые перестановки в аппарате ГПУ. Ранее Рябошапка уволил своего первого зама Юрия Севрука и главу Департамента надзора Владимира Бедрикивского.

До этого из военной прокуратуры был уволен Анатолий Матиос. Его место занял Виктор Чумак.

Кроме того были проведены чистки на местах: своих кресел лишились прокуроры 8 областей Украины.

Напомним, Аваков "уходит в отставку". Что известно?

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ГПУ Руслан Рябошапка отставка Новости Украина
Украинская правда
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