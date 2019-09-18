Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали

Рябошапка уволил своего зама. Раскрыты детали

В среду, 18 сентября, глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил своего зама Анжелу Стрижевскую.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным источника, Рябошапка подписал приказ об увольнении Стрижевской "руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре".

Напомним, что это уже далеко не первые перестановки в аппарате ГПУ. Ранее Рябошапка уволил своего первого зама Юрия Севрука и главу Департамента надзора Владимира Бедрикивского.

До этого из военной прокуратуры был уволен Анатолий Матиос. Его место занял Виктор Чумак.

Кроме того были проведены чистки на местах: своих кресел лишились прокуроры 8 областей Украины.

Напомним, Аваков "уходит в отставку". Что известно?