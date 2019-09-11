В полиции начались чистки. Кто пострадает?

В полиции начались чистки. Кто пострадает?

В руководящем аппарате Нацполиции начались чистки. Вскоре без кресел останутся три зама Сергея Князева.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на реестр деклараций уполномоченных лиц.

По данным СМИ, в отставку вскоре уйдут:

1.Начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

Виталий Невгад

2.Зампредседателя Нацполиции, глава Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Игорь Купранец

3.Первый зампредседателя НПУ, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Вячеслав Аброськин

Отметим, что отставки упомянутых лиц вполне согласуются с курсом Команды Зе по реформированию правоохранительной системы.

В частности, премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявлял о необходимости ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Кроме того "зеленые" планируют нанести и другой удар по структуре МВД. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором переподчинении Нацгвардии. Отныне деятельность ведомства будет направляться президентом Украины через командующего Нацгвардии.