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В полиции начались чистки. Кто пострадает?

13:00
В полиции начались чистки. Кто пострадает? - фото 1
В полиции начались чистки. Кто пострадает?

В руководящем аппарате Нацполиции начались чистки. Вскоре без кресел останутся три зама Сергея Князева.

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Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на реестр деклараций уполномоченных лиц.

По данным СМИ, в отставку вскоре уйдут:

1.Начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

В полиции начались чистки. Кто пострадает? - фото 187515Виталий Невгад

2.Зампредседателя Нацполиции, глава Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

В полиции начались чистки. Кто пострадает? - фото 187514Игорь Купранец

3.Первый зампредседателя НПУ, начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

В полиции начались чистки. Кто пострадает? - фото 187513

Вячеслав Аброськин

Отметим, что отставки упомянутых лиц вполне согласуются с курсом Команды Зе по реформированию правоохранительной системы.

В частности, премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявлял о необходимости ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Кроме того "зеленые" планируют нанести и другой удар по структуре МВД. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором переподчинении Нацгвардии. Отныне деятельность ведомства будет направляться президентом Украины через командующего Нацгвардии.

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Вячеслав Аброськин МВД Национальная полиция Новости Украина
РБК Украина
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