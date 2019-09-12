Главный зам Рябошапки лишился работы: подробности

Главный зам Рябошапки лишился работы: подробности

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил своего первого зама Юрия Севрука и главу Департамента надзора Владимира Бедрикивского.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ В. Бедрикивского", - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже далеко не первые перестановки в аппарате ГПУ. Ранее из военной прокуратуры был уволен Анатолий Матиос. Его место занял Виктор Чумак.

Кроме того были проведены чистки на местах: своих кресел лишились прокуроры 8 областей Украины.

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