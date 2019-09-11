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Президент нашел замену Матиосу. Кто же это?

09:36
Президент нашел замену Матиосу. Кто же это? - фото 1
Президент нашел замену Матиосу. Кто же это?

Президент Уркаины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главного военного прокурора. Им стал экс-нардеп Виктор Чумак.

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Об этом сообщил эксперт Антикоррупционной группы РПР Александр Леменов в Facebook.

Президент нашел замену Матиосу. Кто же это? - фото 187499

“Назначение на должность Виктора Чумака вместо Анатолия Матиоса является признаком того, что в нынешнем состоянии военную прокуратуру точно не оставят (следствие, двойное подчинение, два способа привлечения к дисциплинарной ответственности и тд), а изменят в сторону классического специализированного подразделения", - подчеркнул специалист и опубликовал документ с подписью президента.

Президент нашел замену Матиосу. Кто же это? - фото 187502

“Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована”, - говорится в согласовании Зеленского.

Президент нашел замену Матиосу. Кто же это? - фото 187500

Виктор Чумак

Напомним, что глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. А тот ответил словами иудейского царя Соломона.

Также добавим, что ранее новый генпрокурор и вовсе выступил за ликвидацию военной прокуратуры.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил политик.

Для справки

Виктор Чумак (род. 1958 г.) – украинский политик, генерал-майор юстиции запаса. Окончил юрфак КНУ имени Тараса Шевченко, позже обучался в Академии пограничной полиции Германии. В 1992–2004 гг .работал в Госпогранслужбе Украины. В 2012 и 2014 г. избран народным депутатом Украины. С 2017 г. лидер ГО "Хвиля".

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Виктор Чумак ГПУ военная прокуратура Владимир Зеленский Анатолий Матиос Новости Украина
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