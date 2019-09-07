Владимир Зеленский Владимир Цемах Верховна Рада война на Донбассе

Глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру

10:45
Глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру. Что происходит? - фото 1
Глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру. Что происходит?

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров 8 областей Украины.

ГБР расширили полномочия. Что изменится?
https://beztabu.net/novosti_t4952

ГБР расширили полномочия. Что изменится?

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - сообщается на сайте ГПУ.

Напомним, что Руслан Рябошапка заявил о перестановках в ГПУ еще до своего назначения на пост генпрокурора. В частности, он выступил за ликвидацию военной прокуратуры.

И первый шаг к этому уже сделан: в начале сентября был уволен главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Отметим, что прокуратура это далеко не единственный правоохранительный орган, который подвергнется реформе. Так, определенные перемены ждут МВД и СБУ.

И Зеленский только выиграет от этого.

Полиции урежут полномочия – Гончарук
https://beztabu.net/novosti_t4952

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГПУ Руслан Рябошапка Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский помиловал россиян. Что известно? - фото 1
Возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО)
13:00
Мэр Днепра обыграл Зеленского. Раскрыты детали - фото 1
Мэр Днепра обыграл Зеленского. Раскрыты детали (ФОТО, ВИДЕО)
12:00
Подручный Медведчука переписал бизнес в РФ на любовницу и скрыл миллионы - фото 1
Подручный Медведчука переписал бизнес в РФ на любовницу и скрыл миллионы
Вчера, 18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
05 сентября, 22:00
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...