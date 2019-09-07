Глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру

Глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру. Что происходит?

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров 8 областей Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - сообщается на сайте ГПУ.

Напомним, что Руслан Рябошапка заявил о перестановках в ГПУ еще до своего назначения на пост генпрокурора. В частности, он выступил за ликвидацию военной прокуратуры.

И первый шаг к этому уже сделан: в начале сентября был уволен главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Отметим, что прокуратура это далеко не единственный правоохранительный орган, который подвергнется реформе. Так, определенные перемены ждут МВД и СБУ.

И Зеленский только выиграет от этого.

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