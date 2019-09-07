Глава ГПУ массово обезглавил прокуратуру
Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров 8 областей Украины.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - сообщается на сайте ГПУ.
Напомним, что Руслан Рябошапка заявил о перестановках в ГПУ еще до своего назначения на пост генпрокурора. В частности, он выступил за ликвидацию военной прокуратуры.
И первый шаг к этому уже сделан: в начале сентября был уволен главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Отметим, что прокуратура это далеко не единственный правоохранительный орган, который подвергнется реформе. Так, определенные перемены ждут МВД и СБУ.
И Зеленский только выиграет от этого.
https://beztabu.net/novosti_t4952