ГПУ уволила Матиоса. Раскрыты детали

ГПУ уволила Матиоса – СМИ

Глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

Согласно источнику, Матиос исключен из списка ГПУ и направлен в "Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении воинской службы".

Отметим, что ранее новый глава ГПУ Руслан Рябошапка и вовсе выступил за ликвидацию военной прокуратуры.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил политик.

А что Матиос? А экс-прокурор благодарит всех за службу....

...и готовится к новой работе.

Работникам ведомства не понравилась такая позиция и они записали ответ.