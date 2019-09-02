ГПУ уволила Матиоса. Раскрыты детали
ГПУ уволила Матиоса – СМИ
Глава ГПУ Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.
Согласно источнику, Матиос исключен из списка ГПУ и направлен в "Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении воинской службы".
Отметим, что ранее новый глава ГПУ Руслан Рябошапка и вовсе выступил за ликвидацию военной прокуратуры.
"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил политик.
А что Матиос? А экс-прокурор благодарит всех за службу....
...и готовится к новой работе.
Работникам ведомства не понравилась такая позиция и они записали ответ.
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