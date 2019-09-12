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Аваков "уходит в отставку". Что известно?

10:04
Аваков "уходит в отставку". Что известно? - фото 1
Аваков "уходит в отставку". Что известно?

В среду, 11 сентября, в некоторых СМИ появилась информация о возможной отставке главы МВД Арсене Авакове. Правда ли это?

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Как оказалось да, скандальный министр и вправду написал заявление об увольнении. Но есть один нюанс.

"У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - заявил Аваков изданию The Babel, подразумевая традицию Команды Зе писать подобные заявления наперед, без указания даты.

Напомним, что весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко.

При Зе-власти вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскорее забыли, президент тактично промолчал (хотя Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

29 августа 2019 г. Верховная Рада Украины 9-го созыва закрепила Арсена Авакова на занимаемой должности в Кабмине Алексея Гончарука.

Напомним, зам Князева отреагировал на свою "отставку" - ФОТО.

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Арсен Аваков МВД Кабмин Новости Украина
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