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Русский депутат был в Золотом: Украина отреагировала на ЧП

16:30
Русский депутат в Золотом: Украина отреагировала на ЧП - фото 1
Русский депутат в Золотом: Украина отреагировала на ЧП

Намедни депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое Луганской области. Украина поспешила отреагировать на инцидент.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на главу МИД Украины Вадима Пристайко.

По словам дипломата, поступок Журавлева является нарушением всех норм.

"Это наша территория, на которую он прибыл без нашего согласия", - заявил Пристайко.

Напомним, 2 ноября российский депутат Алексей Журавлев в сопровождении ОБСЕ и боевиков прибыл в Золотое для "проверки" результатов отвода войск.

Как мы писали ранее, 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии.

В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о скором разведении войск в районе н.п. Петровское. Вскоре его слова подтвердила и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Больше по теме читайте ЗДЕСЬ.

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Донбасс ДНР "ЛНР" ВСУ Вадим Пристайко Новости Украина
Громадське
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