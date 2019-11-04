Русский депутат был в Золотом: Украина отреагировала на ЧП

Русский депутат в Золотом: Украина отреагировала на ЧП

Намедни депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое Луганской области. Украина поспешила отреагировать на инцидент.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на главу МИД Украины Вадима Пристайко.

По словам дипломата, поступок Журавлева является нарушением всех норм.

"Это наша территория, на которую он прибыл без нашего согласия", - заявил Пристайко.

Напомним, 2 ноября российский депутат Алексей Журавлев в сопровождении ОБСЕ и боевиков прибыл в Золотое для "проверки" результатов отвода войск.

Как мы писали ранее, 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии.

В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о скором разведении войск в районе н.п. Петровское. Вскоре его слова подтвердила и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Больше по теме читайте ЗДЕСЬ.