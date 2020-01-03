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Прокуроров экс-беркутовцев оставят в ОГУ. Раскрыты детали

14:00
Прокуроров экс-беркутовцев оставят в ОГУ. Раскрыты детали - фото 1
Прокуроров экс-беркутовцев оставят в ОГУ. Раскрыты детали

Прокуроры ОГУ (бывшей ГПУ ) экс-беркутовцев продолжат работать на занимаемых должностях.

В Украине исчезла ГПУ. Что изменится?

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на список переаттестованных обвинителей.

По данным источника, из 40 кандидатов лишь 4 прекратят свою работу в ОГУ. В числе прошедших аттестацию числятся и обвинители "Беркута": Денис Иванов, Игорь Земсков и Янис Симонов.

Отметим, что работу последних двух прокуроров очень высоко оценила представитель семей Небесной сотни Евгения Закревская. По ее словам, Земсков и Симонов "осуществляли важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств" ( о преступлениях "Беркута" - прим. ред.).

В дальнейшем они продолжат "заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах" о событиях Майдана (2013-2014 гг.).

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

В их числе были и экс-сотрудники "Беркута". Несмотря на протесты у Лукьяновского СИЗО, злоумышленников все же смогли вывезти на Донбасс для обмена. 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127". Подробности читайте по ссылке.

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Майдан Беркут Офис генерального прокурора Новости Украина
Громадське
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