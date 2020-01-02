Дело экс-беркутовцев: Семьи Небесной сотни обратились с требованиями к ОГУ

Дело экс-беркутовцев: Семьи героев Майдана обратились к ОГУ

Представители семей героев Небесной сотни обратились в ОГУ (бывшее ГПУ) с требованием отозвать прокуроров по делу экс-беркутовцев.

Об этом юрист Евгения Закревская написала в Facebook.

"Вчера под елку (31 декабря 2019 г. – прим. ред.) Общественная Организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссии по утверждению на админдолжности - поскольку кроме освобождения обвиняемых (экс-беркутовцев - прим. ред.), мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде потеряли в полном составе и ( сторону – прим. ред.) ОБВИНЕНИЯ. Прокуроров, должным образом представлявших обвинение по делу все эти годы - Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и остальные группы, которые не ходили в суд, но также осуществляли важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств и т.д., выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров", - заявила адвокат и выдвинула к ОГУ несколько требований.

"Отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 гг Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина; - Освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 гг Виктора Мисяка, объявить открытый конкурс на эту должность", - подчеркнула Закревская.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

В их числе были и экс-сотрудники "Беркута". Несмотря на протесты у Лукьяновского СИЗО, злоумышленников все же смогли вывезти на Донбасс для обмена. 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127". Подробности читайте по ссылке.