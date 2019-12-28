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ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО

20:51
ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО - фото 1
ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что экс-беркутовцы находятся в списках на обмен.

Зеленский назвал дату обмена пленными

Об этом сообщает "Громадське".

Сотрудники прокуратуры просят заменить арест на личное обязательство для экс-бойцов подразделения Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко.

ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО - фото 193561

Именно это требование и изложено в распоряжении главы ГПУ Руслана Рябошапки, зачитанного Куцым в здании Апелляционного суда г. Киева.

ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО - фото 193562

Отметим, что многие восприняли в штыки пожелания прокуратуры. В частности, активист Роман Синицин призвал украинцев подойти к Лукьяновскому СИЗО, где содержат преступников, чтобы не допустить их вывоз.

ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО - фото 193563

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже процесс обмена сорвался.

ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО - фото 193564

Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов, что можно воспринять как подтверждение вышеизложенной информации. Подробности читайте по ссылке.

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Беркут Обмен суд Руслан Рябошапка Новости Украина
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