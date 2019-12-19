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Обмена пленными и перемирия не будет – Пристайко

09:38
Обмена пленными и перемирия не будет – Пристайко - фото 1
Обмена пленными и перемирия не будет – Пристайко

В среду, 18 декабря, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время не будет нового обмена пленными и перемирия на Донбассе.

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Об этом дипломат рассказал в интервью СМИ.

"К большому сожалению, списки обновить в минской подгруппе, я вижу сегодня, договориться нам не удалось. На сегодня нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко и добавил, что попытка согласовать новое перемирие на Донбассе также не увенчалась успехом.

"Сегодня мы хотели получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие. Зато было принято решение, что давайте будем продолжать то перемирие, которое было объявлено в июле, и сделаем его лучше", - подчеркнул глава МИД Украины.

Отметим, что после освобождения пленных украинских моряков, президент Украины Владимир Зеленский пообещал обмен "всех на всех" менее чем через год.

Спустя некоторое время слухи о новых переговорах действительно подтвердились, однако в ОПУ конкретизировать данные отказались, т.к. обменные списки еще не завершены.

После "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года.

 

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Вадим Пристайко Минские соглашения ДНР пленные Новости Украина
Ukrainian BBC
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