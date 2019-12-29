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Обмен пленными: Украина вернула 76 человек

18:45
76 украинцев спасены - фото 1
76 украинцев спасены / Офис президента

Процесс обмена пленными между пророссийскими террористами из группировок "ЛДНР" и Украиной завершился. Пора подводить итоги.

Украина и пророссийские террористы проводили обмен все воскресенье, завершив процесс лишь под вечер.

Обмен пленными - Украина договорилась с террористами

По итогу украинская сторона вернула себе 76 человек, которые находились в плену у русских прокси. Взамен пришлось отдать 127 человек. В том числе - убийц, террористов и прочих пособников оккупантов.

Список украинцев, спасенных 29 декабря 2019

При этом формат "всех на всех" не был осуществлен. В плену у террористов остались другие украинские граждане.

Многие украинские защитники по-прежнему в плену русских прокси

Также отметим, что украинская сторона нарушила многие процедуры, поспешно освободив многих преступников, в их числе - бойцы "Беркута", убивавшие своих сограждан на Майдане.

Более того, сам обмен поставил Украину в сложное положение. Дело в том, что, по закону, Украина не может кому-либо выдавать своих граждан, а многие переданные террористам были гражданами нашей страны (пусть и упырями). При этом ни "ДНР", ни "ЛНР" не имеют никакого официального статуса - это преступники, находящиеся вне закона. Тем более Украина не имеет права передавать свох граждан России. Однако именно это и произошло.

Таким образом, украинские власти спасли из лап террористов многих своих граждан, но потеряли лицо.

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Обмен пленными война на Донбассе ДНР "ЛНР" Новости Украина
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