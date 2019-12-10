Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Уступки в обмен на войну: итоги встречи "нормандской четвёртки"

08:40
Встреча Зеленского с Путиным не привела к деэскалации конфликта - фото 1
Встреча Зеленского с Путиным не привела к деэскалации конфликта

Если лидеры Украины, России, Германии и Франции не составили никаких тайных соглашений, Владимир Зеленский вернётся в Киев, де-факто, ни с чем. Стремления лидера Зе команды увидеться с Путиным и порешать все проблемы за 5 минут в глобальном плане ни к чему не привели.

По итогам первого за три года саммита "нормандской четверки" на уровне глав стран, представители Украины договорились лишь о отступлении сил ВСУ на ещё трёх участках, а также об обмене террористов на заложников по формуле "41 на «31" до наступления нового года.

Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?

Фактически все попытки Зеленского и его команды любой ценой выполнить все условия Кремля для проведения встречи, не привели к желаемому результату.

После саммита наш президент объявил о продлении и без того действующего, но вступающего в силу после деоккупации закона об особом статусе Донбасса. Кроме того, стороны якобы договорились о перемирии, хотя на фронте оно якобы должно действовать и без дополнительных соглашений. Только вот оккупанты постоянно ведут обстрелу и убивают защитников Украины.

В ходе личной встречи Путина и Зеленского, как известно из открытых источников, никаких соглашений заключено не было. Главарь РФ требовал выборы на Донбассе без передачи границы под контроль ГПСУ, а Зеленский на это не пошёл.

Что же касается переговоров по транзиту газа, то и они не привели ни к чему. Как утверждает глава "Нафтогаза", "договорились договариваться".

В общем, встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов, кроме обмена пленными. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.

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