В Украине исчезла ГПУ. Что изменится?

В Украине исчезла ГПУ. Что изменится?

Со 2 января 2020 г. в Украине вместо ликвидированной ГПУ заработал Офис генпрокурора.

Об этом сообщает "Громадське".

Вместе со сменой названия, в ведомстве пройдет реорганизация работы. В частности, в органе будут работать 1500 сотрудников вместо 2500. Все они пройдут переаттестацию.

Деятельность ОГУ сосредоточится в 12 департаментах, 8 отдельных управлениях и 2 специализированных прокуратурах. Кроме того будут увеличены полномочия генпрокурора. Согласно закону о снятии неприкосновенности с нардепов, все ходатайства о задержании, аресте и других действиях в отношении депкутатов должны согласовываться с генпрокурором. Спрашивать для этого разрешения у депутатов ему уже не нужно.

Таким образом все остальные следственные органы отодвигаются на второй план. Учитывая традиционную связь ГПУ ( отныне ОГУ) с Офисом президента Украины, можно сделать вывод, что без санкции исполнительной власти украинцам не стоит ожидать громких процессов в отношении народных избранников.

Напомним, Бужанский поставил ультиматум Рябошапке. Из-за Порошенко.