Кумовство, провалы и посадка Порошенко: Главное из пресс-конференции Зеленского

Пресс-конференция Зеленского: Главное - ВИДЕО

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам своего правления. Собрали для вас самые знаковые и важные ответы главы государства.

Началось все со скандала....

Узнав о предстоящей пресс-конференции президента, многие СМИ попытались получить аккредитацию. Однако успеха добились не все, поэтому многие противники гаранта поспешили обвинить его в цензуре.

Дополнительной остроты этому блюду добавил тот факт, что допуск на мероприятие получили некоторые пророссийские СМИ, в том числе и представители печальноизвестного Анатолия Шария.

Вторым право задать вопрос получил главный скандалист недели - Дмитрий Гордон записавший интервью с пособницей террористов Поклонской и террористом Гиркиным. Президент сопроводил Гордона ироничной ремаркой “наш спецагент”. А сам Гордон задал вопрос, смысл которого ткал - “нужно ли вести переговоры с Путиным, учитывая, что он - упырь”. При это его можно было задать и скандальному интервьюеру. Однако Зеленский так не поступил, отметив, что переговоры стоит вести, хотя бы ради освобождения заложников.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отмела все обвинения и заявила следующее:

"Было несколько критериев (отбора СМИ- прим. ред.) , в основном это рейтинговость, а также динамика развития. У нас также есть молодые некоторые издания, но они показывают, что они быстро набирают рейтинги. Это понятно, что пресс-конференцию президента должны освещать рейтинговые издания", - отметила сотрудница ОПУ.

Свое слово по этому поводу сказал и сам и президент.

"Я готов отвечать на любые вопросы, но вы знаете, что у нас в стране около 40 тысяч журналистов. Поэтому в следующий раз на нашу пресс-конференцию мы ждем от журналистского сообщества: подготовьте нам предложения, как я могу общаться со всеми журналистами – формат пресс конференции", - заявил Владимир Зеленский.

Карантин в Украине: Когда заработает транспорт?

Отвечая на один из самых насущных вопросов, президент был предельно краток и не сообщил ничего нового:

"Сегодня на правительстве рассмотрят вопросы и с 22 мая заработает транспорт городской и пригородный. Между областями мы пока не можем обеспечить транспорт, поскольку у нас только 6 областей готовы к этому. Транспорт работает с 22 числа, детсады получат все указания от Минздрава относительно безопасности и с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают".

Война на Донбассе: Как ее закончить?

Владимир Зеленский, как и год назад, не теряет надежд на силу дипломатии в донбасском вопросе. По словам главы государства, Украина готова вести переговоры с "представителями" временно оккупированных территорий, но лишь при наличии у них украинского гражданства.

Говоря о разграничении войск на Востоке Украины, гарант заявил, что никогда не запрещал ВСУ отвечать на провокации боевиков.

"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - сказал президент.

Кучма уйдет из ТКГ

Леонид Кучма желает уйти в отставку с должности представителя Украины в трехсторонней контактной группе.

"Я его (Леонида Кучму – прим. ред.) попросил, чтобы с российской стороны также был обновлен состав, давайте дождемся, и потом вы решите - если вы устали за много лет вашей сложной работы, то мы вас поблагодарим, со всем уважением", - рассказал президент Украины.

Зеленский признал провал медреформы

Президент Украины признал провал медицинской реформы Украины.

"Медицинская реформа. Первичку сделали, она очень не плохая, и там довольны медики первичкой. Но это не все медики - это первое. Второе - COVID-19 показал, что реформы не получилось. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны", - рассказал политик.

Зеленский идет на второй срок: Правда ли это?

В последние месяцы ходят слухи, что Владимир Зеленский не ограничится одним сроком и снова пойдет на выборы. Правда ли это? Ответ был предельно уклончив.

“Это должен решить народ”, - сказал президент.

Что будет с Порошенко?

Комментируя уголовные производства в отношении Петра Порошенко, Зеленский заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

"Я уверен, что все это (приговор Порошенко - прим. ред.) еще впереди. Вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд", - заявил глава государства.

"Квартал" во власти: Почему Зеленский раздает госдолжности друзьям?

За прошедший год около 30 экс-сотрудников студии "Квартал 95" попали в органы государственной власти. Чем оправдывается это кумовство?

"Если у вас есть чистый человек, который действительно может быть генпрокурором, дайте мне такого человека, пожалуйста. У нас кадровый голод в стране! Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры Нам очень сложно найти министра образования", - заявил Владимир Зеленский.

Роспуск Рады возможен, но есть условие

Как и раньше, Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной Рады Украины, но лишь при нескольких условиях.

"Как только они (депутаты – прим. ред.) не будут голосовать (за важные законопроекты – прим. ред.), не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в то же время – не думая даже ни о чем – буду распускать парламент", - сказал глава государства.