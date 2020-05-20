Леонид Кучма хочет уйти из ТКГ – Зеленский

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма хочет уйти в отставку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Действительно, Леонид Данилович предлагал, чтобы мы все передали Резникову", - рассказал президент и добавил, что в ближайшее время Кучма продолжит свои обязанности.

"Я его (Леонида Кучму – прим. ред.) попросил, чтобы с российской стороны также был обновлен состав, давайте дождемся, и потом вы решите - если вы устали за много лет вашей сложной работы, то мы вас поблагодарим, со всем уважением", - отметил президент Украины.

Для справки

Леонид Кучма уже входил в состав Минской группы с 2014 по 2018 гг. В 2018 г., жалуясь на проблемы со здоровьем, он передал свой пост экс-зам главы МИД Руслану Демченко.

В 2019 г., после победы на выборах Владимира Зеленского, второй президент Украины снова вошел в Минскую группу.

На этой должности политик успел отметиться одним скандальным заявлением в адрес ВСУ и подписанием нашумевшей формулы Штайнмайера.