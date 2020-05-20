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Зеленский намекнул, что хочет на второй срок

11:04
Зеленский планирует задержаться - фото 1
Зеленский планирует задержаться

Президент Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции, 20 мая, мимоходом сделал громкое заявление.

Отвечая на вопрос про большие инфраструктурные проекты и риск их закрытия в условиях кризиса, президент заявил, что не знает, сколько будет длиться его каденция на посту главы государства.

Зеленского готовы поддержать 75% избирателей

“Это должен решить народ”, - сказал Владимир Зеленский.

Таким образом, президент намекнул, что думает о своем втором сроке.

Именно так можно объяснить слова гаранта, ведь нынешняя пятилетняя каденция президента Украины четко обозначена.

Спустя полтора часа Зеленский, отвечая на вопросы, подтвердил еще раз информацию про второй срок, мотивируя тем, что "одного срока не хватит".

Позднее на уточняющий вопрос Зеленский сказал - "Я подумаю", добавив, что будет думать, если у него будет высокая поддержка у избирателей.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявлял, что пришел строго на один срок и не намерен баллотироваться далее.

Зеленский намекнул, что хочет на второй срок - фото 200261

Владимир Зеленский - 20 мая 2020 / Офис президента

В мае 2020 сотрудники Офиса президента начали намекать, что Зеленский может пересмотреть свою позицию.

Отметим, что у действующего президента по состоянию на сейчас есть все шансы пойти на второй срок - социология показывает, что у него просто нет конкурентов и во втором туре за него готовы голосовать 75% избирателей.

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