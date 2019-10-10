"Распущу!": Зеленский мощно пригрозил "Слуге народа"

"Распущу!": Зеленский мощно пригрозил "Слуге народа"

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил распустить депутатов "Слуги народа" в случае "поедания друг друга".

Об этом политик заявил во время пресс-марафона.

"Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее "Слугу народа" грозился распустить глава ОП Андрей Богдан. Ему не понравился результат голосования за законопроект о прослушке нардепов. Тогда СМИ впервые написали о поломке "зеленого принтера". Почему же он сломался? На наш взгляд это вполне закономерно.

Во-первых, не забывайте о неоднородности состава партии, во-вторых, "зеленых" не могут обойти стороной те или иные группы влияния (Авакова, Коломойского и т.д.), в-третьих, далеко не все из них являются "ноунеймами" (никем - прим. ред.).Некоторые депутаты и до выборов были достаточно "уважемой" частью общества, так что "безоговорочая покорность" - это явно не про них.

Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.