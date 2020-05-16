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"Представители" боевиков в ТКГ имеют русское гражданство – ФОТОФАКТ

17:50
"Представители" боевиков в ТКГ имеют русское гражданство – ФОТОФАКТ - фото 1
"Представители" боевиков в ТКГ имеют русское гражданство – ФОТОФАКТ

Представители ОРДЛО на переговорах в Минске Владислав Дейнего и Наталья Никонорова имеют русское гражданство.

Украина пригласит переселенцев на следующее заседание ТКГ – Ермак

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам чиновника, соответствующая информация была озвучена 14 мая на заседании ТКГ в Минске. В качестве доказательства украинская сторона предъявила российской делегации копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего (т.н "министра ЛНР").

'Представители' боевиков в ТКГ имеют русское гражданство – ФОТОФАКТ - фото 200106

Таким образом украинские дипломаты хотели показать своим кремлевским "коллегам", что переговоры с оккупационными властями невозможны.

Отметим, что Россия уже довольно давно требует от Украины признать "представителей ЛДНР" самостоятельной стороной переговоров. Однако для ОПУ такой шаг равен самоубийству, поскольку он будет приравнен к узакониванию марионеточных "республик Донбасса" на дипломатическом уровне.

Напомним, Ермак снова заговорил о выборах в "ДНР" и "ЛНР" даже при российских военных.

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ДНР "ЛНР" Трехсторонняя контактная группа Алексей Резников Новости Украина
РБК Украина
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