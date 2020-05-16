"Представители" боевиков в ТКГ имеют русское гражданство – ФОТОФАКТ

"Представители" боевиков в ТКГ имеют русское гражданство – ФОТОФАКТ

Представители ОРДЛО на переговорах в Минске Владислав Дейнего и Наталья Никонорова имеют русское гражданство.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам чиновника, соответствующая информация была озвучена 14 мая на заседании ТКГ в Минске. В качестве доказательства украинская сторона предъявила российской делегации копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего (т.н "министра ЛНР").

Таким образом украинские дипломаты хотели показать своим кремлевским "коллегам", что переговоры с оккупационными властями невозможны.

Отметим, что Россия уже довольно давно требует от Украины признать "представителей ЛДНР" самостоятельной стороной переговоров. Однако для ОПУ такой шаг равен самоубийству, поскольку он будет приравнен к узакониванию марионеточных "республик Донбасса" на дипломатическом уровне.

Напомним, Ермак снова заговорил о выборах в "ДНР" и "ЛНР" даже при российских военных.