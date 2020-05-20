Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос

Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос

Киевский международный институт социологии провел соцопрос среди украинцев на предмет успешности реформ, проведенных за год президентства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на КМИС.

Оценивая работу Владимира Зеленского по урегулированию экономического и донбасского кризиса 64 %/69 % украинцев заявили, что президент не справился со своей задачей. Лишь 21 % респондентов поставил главе государства "отличную отметку".

Почти аналогичный цифры социологи получили при опросе украинцев на предмет борьбы Владимира Зеленского с коррупцией: 66 % - негативно, 26 % – позитивно.

Отвечая на вопрос успешности реформ Зеленского в целом, мнения респондентов практически разделились: 46% - успешно, 45% - неуспешно.

Отметим, что в мае 2020 г. соцгруппа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев для определения наиболее популярного политика страны. В случае проведения двух туров президентских выборов, победил бы все равно Владимир Зеленский. Подробности смотрите по ссылке.