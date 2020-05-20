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Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос

12:28
Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос - фото 1
Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос

Киевский международный институт социологии провел соцопрос среди украинцев на предмет успешности реформ, проведенных за год президентства Владимира Зеленского.

Пресс-конференция Зеленского: Главное - ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на КМИС.

Оценивая работу Владимира Зеленского по урегулированию экономического и донбасского кризиса 64 %/69 % украинцев заявили, что президент не справился со своей задачей. Лишь 21 % респондентов поставил главе государства "отличную отметку".

Почти аналогичный цифры социологи получили при опросе украинцев на предмет борьбы Владимира Зеленского с коррупцией: 66 % - негативно, 26 % – позитивно.

Отвечая на вопрос успешности реформ Зеленского в целом, мнения респондентов практически разделились: 46% - успешно, 45% - неуспешно.

Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос - фото 200265

Отметим, что в мае 2020 г. соцгруппа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев для определения наиболее популярного политика страны. В случае проведения двух туров президентских выборов, победил бы все равно Владимир Зеленский. Подробности смотрите по ссылке.

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