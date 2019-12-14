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Пожар в Одессе: ГСЧС пыталась уничтожить важные документы

12:00
Пожар в Одессе: ГСЧС пыталась уничтожить важные документы - фото 1
Пожар в Одессе: ГСЧС пыталась уничтожить важные документы

Следователи СБУ провели обыски в служебных помещениях ГУ ГСЧС Одесской области из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Руководителей службы заподозрили в уничтожении важной документации.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек. По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ДСНС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", - заявили в СБУ.

По факту правонарушения открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 367 УКУ "Служебная халатность, причинившая тяжелые последствия").

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.

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