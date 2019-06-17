Герещанко просит Гройсмана не обижать Порошенко

Герещанко просит Гройсмана не обижать Порошенко

Намедни Владимир Гройсман заявил, что партия "БПП" должна отойти в прошлое. Ирина Геращенко обиделась и попросила премьера не обижать Порошенко.

Свой пост политик написала в Facebook.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряются здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеют не только диплом, но и проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость", - заявила Геращенко.

И тут же добавила, что это не по-европейски, поэтому нужно "играть" достойно.

"Призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выиграет третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - подчеркнула политик.

Отметим, что перед президентскими выборами Владимир Гройсман был "за" Петра Порошенко. Но после первого тура 31 марта его как-будто подменили. На вопрос журналистов, поддерживает ли он Петра Алексеевича, премьер отшутился фразой "Он и сам нормально ходит".

За "нормально ходит" последовали и политические шаги без экс-президента Украины. И вот такие посты.

При этом политик не забывал и о переговорах с новой властью. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел неформальную встречу с новоизбранным президентом страны... в офисе Квартала.