"Маромойку" Порошенко исключили из БПП

«Маромойку» Порошенко исключили из БПП

Скандальная "маромойка" БПП Наталья Баласинович не пойдет в Раду. "Евросоль" решила избавиться от одиозной кандидатки.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Европейская Солидарность" сегодня подает список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения. Натальи Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - сказано в сообщении.

Отметим, что до скандала, политик числилась 30-м номером в списке партии. Позже Баласинович попыталась оправдаться, заявив, что записанный на видео мат является защитной реакцией против любовницы мужа.

"Евросоль" пообещала проверить обстоятельства дела и решить этот вопрос. И вот, его все-таки решили.

Также отметим, что сразу после разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних ненароком не попали и самые преданные сторонники экс-гаранта.

Партия "Слуга народа" также решила пересмотреть свои списки, запустив постраймериз для "зеленых" кандидатов в Раду.