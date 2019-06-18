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Тимошенко уделала Порошенко – соцопрос

14:43
Тимошенко уделала Порошенко – соцпрос - фото 1
Тимошенко уделала Порошенко – соцпрос

Во вторник, 18 июня, центр "Социальный мониторинг" опубликовал свежие рейтинги политсил. Спойлер: побеждают все те же игроки, но уже совершенно с другим успехом.

У Порошенко пообещали чистки: кто пострадает

Лидирует по прежнему "Слуга народа" (47,5%), за серебро все так же крепко держится "За життя" (11%). А вот третью строчку уже заняла другая партия.

Если раньше безоговорочным бронзовым призером была "Евросоль" Порошенко, то теперь его награду отбирает "Батькивщина" Тимошенко (8,7%).

Тимошенко уделала Порошенко – соцопрос - фото 182870

А что Петр Алексеевич? А экс-гарант получает всего 8,3% Что касается "Голоса" Вакарчука, то там ситуация особо не изменилась; музыкальная партия набирает 5,3 %

Отметим, что по данным источников, "Евросоль" боится допустить старые промахи и потерять часть голосов. Во время президентской гонки черный, а местами грязный пиар, лишь оттолкнул от Порошенко сомневающегося избирателя.

"Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо "макать", это может обернуться потерей доверия части избирателей", - заявил штабист-аноним.

На данный момент агитаторы команды По тестят на украинцах цвета, лозунги и пр. элементы пиара. Результаты исследований неслабо удивили БППшников.

Отметим, что члены "ЕС" и раньше заявляли о своем миролюбивом отношении к Команде Зе.

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