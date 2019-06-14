Порошенко тащит в Раду хамовитую тетку с орденом

Острожно, новые лица / Наталья Баласинович пытается пролезть в Раду

Нет, речь сейчас не о женщине третьего тысячелетия - Ирине Луценко. Оказалось, что в списках обновленной только на словах политической силе Петра Порошенко хватает и других не менее одиозных персонажей.

Оказалось, что под №30 у партии Порошенко в списках находится Наталья Баласинович. Это не просто номер в партийных списках, а очень успешная, а из-за этого - очень наглая женщина.

Придя к успеху, Баласинович позволяет себе пить лишнее, кататься в таком виде за рулем и хамить всем подряд.

Секрет такого бессмертиия прост: Баласинович - глава Васильковского райсовета, то есть, имеет влияние на решение вопросов в окрестностях столицы.

По информации журналистов, Баласинович тесно сотрудничает с правой рукой Порошенко - все еще народным депутатом Игорем Кононенко, под покровительством которого занимается рейдерством. Вероятно, за это Баласинович получила от президента Порошенко орден "За заслуги" второй степени.

Формулировка в документе о награждении следующая: "За добросовестный труд, весомый личный вклад в развитие местного самоуправления в районе, активную жизненную позицию и по случаю Дня местного самоуправления в Украине". Что это значит в переводе на общедоступный, дает представление атмосферное видео с Натальей Баласинович. На нем депутатша хамит, быкует и оскорбляет людей, причем, делает это в полностью синем состоянии:

Вот еще сюжет о любимице Порошенко - Наталья Баласинович:

Или вот такое видео, которое доказывает, что дама всегда не прочь покуролесить:

Отметим, что не только в партии Порошенко "Европейская Солидарность" представлены проблемные кандидаты, не далеко ушла и пропрезидентская "Слуга Народа". Там, например, есть некая Анастасия Раимова, которая ранее была активистка пророссийских сил.