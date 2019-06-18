Порошенко больше не обидит Зеленского. Для своего же блага – СМИ

Порошенко не будет обижать Зеленского – СМИ

Команда Петра Порошенко пока что не будет критиковать Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

Об этом пишут СМИ.

По данным источников, "Евросоль" боится допустить старые промахи и потерять часть голосов. Во время президентской гонки черный, а местами грязный пиар, лишь оттолкнул от Порошенко сомневающегося избирателя.

"Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо "макать", это может обернуться потерей доверия части избирателей", - заявил штабист-аноним.

На данный момент агитаторы команды По тестят на украинцах цвета, лозунги и пр. элементы пиара. Результаты исследований неслабо удивили БППшников.

Отметим, что члены "ЕС" и раньше заявляли о своем миролюбивом отношении к Команде Зе.

Так, глава штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко заявил следующее.

"Наши избиратели не хотят борьбы с Зеленским. Наш избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла. Наш избиратель еще озадачен, даже чувствует определённый страх, не приведет ли это к дестабилизации как внутри страны, так и на внешнеполитическом поле. То есть, к потере поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров".

И добавил, что партия Порошенко желает помочь новому режиму.

"Поэтому наш избиратель ждет от нас не войны с Зеленским, а скорее желания помочь или точнее предотвратить возможный сценарий разворота страны", - сказал Березенко.