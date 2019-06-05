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Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили

13:34
Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили - фото 1
Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили

После разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних ненароком попали и самые преданные сторонники экс-гаранта.

"Решала" Порошенко вышел из БПП

Во всяком случае, об этом свидетельствует пост топ-порохобота Мирослава Олешко.

"Меня и моих знакомых в праймериз так и не допустили - не удобны. Но теперь я вижу, как были завалены талантливые ребята, некоторые из них члены партии, которые пахали на выборах как никто другой на результат для победы, в которую верили. Писать напротив их имен "выбыл", это неуважение к их работе, которую они делали", - написал блогер.

Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили - фото 182200

Отметим, что наш герой от скромности не умрет. Как отметил Олешко, он наиболее популярный блогер среди сторонников Порошенко. 3 млн зрителей, дескать, говорят сами за себя.

Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили - фото 182199
Напомним, Петр Порошенко неоднократно обещал украинцам вступить в ЕС. И экс-президент сдержал свое слово. Во всяком случае, он сам туда записался. И это не совсем то ЕС, о котором вы подумали.
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Петр Порошенко БПП / Солидарность блогер Новости Украина
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