Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили

Топ-порохобот обиделся на Порошенко. Его обделили

После разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних ненароком попали и самые преданные сторонники экс-гаранта.

Во всяком случае, об этом свидетельствует пост топ-порохобота Мирослава Олешко.

"Меня и моих знакомых в праймериз так и не допустили - не удобны. Но теперь я вижу, как были завалены талантливые ребята, некоторые из них члены партии, которые пахали на выборах как никто другой на результат для победы, в которую верили. Писать напротив их имен "выбыл", это неуважение к их работе, которую они делали", - написал блогер.

Отметим, что наш герой от скромности не умрет. Как отметил Олешко, он наиболее популярный блогер среди сторонников Порошенко. 3 млн зрителей, дескать, говорят сами за себя.