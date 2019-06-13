Порошенко объявил списки "ЕС": с кем он идет в Раду

Порошенко объявил списки "ЕС": с кем он идет в Раду

Лидер партии "ЕС" Петр Порошенко опубликовал список своей партии на выборы в Раду.

Об этом сообщается на Telegram-канала экс-гаранта.

Итак, кто же пойдет с президентом в Раду? Список "Солидарности" выглядит следующим образом.

1. Порошенко Петр

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федин София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никоряк Ирина

27. Чорновол Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левусь Андрей

30. Баласинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибулаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпеш Михаил

43. Погребинский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. ​​Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила.

Напомним, после разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних ненароком попали и самые преданные сторонники экс-гаранта.