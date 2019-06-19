Порошенко подал документы в ЦИК – ФОТО, ВИДЕО

Порошенко подал документы в ЦИК – ФОТО

В среду, 19 июня, глава "Евросоли" Петр Порошенко подал документы в ЦИК.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Экс-гарант прибыл на место вместе со своей супругой Мариной.

"Сегодня я могу сказать, что в этих документах, которые сейчас подаются в ЦИК, из первой сотни – мы подаем сотню кандидатов по списку – более 70 % новых лиц, которые не были в созывах Парламента и не были в Правительстве. Но 30 % - это самые опытные, сильные и честные. И это объединение точно принесет результат", - заявил Порошенко.

Отметим, что сразу после разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних почему-то ненароком не попали самые преданные сторонники экс-гаранта.





Зато попали скандальные кадры, вроде "маромойки" Баласинович. Правда, позже ее все-таки исключили из рядов "ЕС".

В погоне за победой, агитаторы Порошенко пошли и на другие шаги. Так, технологи "БПП" посоветовали своему лидеру больше не критиковать Зеленского.

Поможет ли это? Сложно сказать. Пока что рейтинг "БПП" скатывается вниз.