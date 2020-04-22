Некоторые ограничения в Украине продлятся 2 года - Шмыгаль

Некоторые ограничения в Украине продлятся 2 года - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил продление некоторых карантинных ограничений на 2 года.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры. Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер", - заявил глава Кабмина.

В то же время премьер подчеркнул, что "мир изменился" и некоторые ограничения будут продлены не на 1 год.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере следующих два года", - добавил премьер.

Напомним, карантин продлят до 12 мая в Украине: Что изменится?