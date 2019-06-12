"Не имеет права": Луценко оспорил свое увольнение Зеленским

Луценко оспорил свое увольнение Зеленским

Генпроурор Юрий Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права его увольнять. Однако Конституция Украины полагает иначе....

О своих сомнениях главследак сообщил СМИ.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", - отметил Луценко.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…

Отметим, что Владимир Зеленский потребовал отставки Юрия Луценко сразу же во время инаугурации. Но тот уходить пока не спешит, аргументируя свою полезность сомнительными видео со статистикой раскрываемости преступлений.

Кроме того, генпрокурор неоднократно обещал новому президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

Напомним, стараниями новой власти в отставку уже ушли начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.