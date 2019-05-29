Зеленский уволил Гелетея: кто займет его место

Зеленский уволил Гелетея: кто займет его место

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу УГО Валерия Гелетея. И тут же назначил нового.

Соответствующие указы опубликованы на сайте гаранта.

"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", - сказано в документе.

Теперь охранное ведомство возглавляет Алексей Оцерклевич.

Новый глава УГО Алексей Оцерклевич

Военнослужащий участвовал в АТО, во время боев за Донецкий аэропорт был замкомандира 1-го механизированного батальона. В 2014 г. вел переговоры с боевиком Моторолой от лица киборгов.

Также отметим, что Зеленский заместил и другие должности в УДО. Первым замначальника Управления охраны стал Вячеслав Штуне; Максим Донец занял должность замначальника учреждения.

Отметим, что сразу после присяги, президент Владимир Зеленский принялся за смещение глав ВСУ и силовых ведомств.

Первым ушел глава СБУ Василий Грицак, после был уволен глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Что касается Степана Полторака, то несмотря на свое заявление об отставке, он все еще продолжает занимать должность министра обороны.