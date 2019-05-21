Зеленский уволил Муженко с поста главы Генштаба

Зеленский назначил Хомчака главой Генштаба

Взявший день назад булаву новый президент тут же приступил к увольнениям, раздаче должностей и игре в наперстки с Верховной Радой. Причем одним из первых указов, еще до роспуска парламента, Зеленский уволил командующего Генштабом Виктора Муженко.

Вечером во вторник, 21 мая, на сайте президента Украины был опубликован указ №303 о роспуске Верховной Рады. Первый же документ за подписью Зеленского значился номером 300, а остальные два были скрыты.

Впрочем, как только общественность обратила внимание на отсутствие в свободном доступе двух указов, их опубликовали.

Как оказалось, в них речь идет о смене начальника Генштаба-главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Сначала президент лишил должности Виктора Муженко, который сейчас находится в командировке в Брюсселе и встречается с представителями НАТО. А вторым указом посадил в его кресло Руслана Хомчака, экс-командующего сектором "Б", который выходил из Иловайского окружения.

Личность генерала, надо сказать, неоднозначная. С одной стороны, ему в вину вменяют огромное количество потерь во время прорыва войск через российскую орду. С другой, тоже самое многие говорят и о Викторе Муженко.

Впрочем, после трагедии под Иловайском Хомчак был начштаба сухопутных войск ВСУ, командовал силами АТО с августа по октябрь 2016-го, а затем перешел на должность главного инспектора Министерства обороны, которую и занимал по сегодняшний день.