Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"

14 мая, 19:00
Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала" - фото 1
Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"

Владимир Зеленский встретился с генпрокурором Юрием Луценко.

У Зеленского решили участь Луценко

Встреча прошла в офисе "Квартал 95" на столичной ул. Белорусской и длилась два часа. По данным источников, темой беседы была работа правоохранительных органов и ГПУ в частности.

Как заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, беседу тет-а-тет инициировал сам экс-шоумен.

Поднимался ли на ней вопрос отставки Луценко – неизвестно. Однако команда Зе главу ГПУ явно не жалует. Во всяком случае на словах. Сам же главпрокурор хочет остаться на своем посту и уже выразил свою лояльность новому режиму.

"Если (Зеленскому -прим. ред) ему будет интересна моя точка зрения на то, что необходимо изменить, чтобы в стране было лучше, например, в вопросах борьбы с коррупцией, или в преодолении монополизма, или в других вопросах – я готов с ним пообщаться из уважения к всенародно избранному главе государства", - отметил генпрокурор.

И добавил, что знает Зеленского уже давно.

"С господином Зеленским у меня давние отношения - это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГПУ Юрий Луценко Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украина
Бигус.инфо
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...