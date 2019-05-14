Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"

19:00 14 мая,

Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"

Владимир Зеленский встретился с генпрокурором Юрием Луценко.

Встреча прошла в офисе "Квартал 95" на столичной ул. Белорусской и длилась два часа. По данным источников, темой беседы была работа правоохранительных органов и ГПУ в частности.

Как заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, беседу тет-а-тет инициировал сам экс-шоумен.

Поднимался ли на ней вопрос отставки Луценко – неизвестно. Однако команда Зе главу ГПУ явно не жалует. Во всяком случае на словах. Сам же главпрокурор хочет остаться на своем посту и уже выразил свою лояльность новому режиму.

"Если (Зеленскому -прим. ред) ему будет интересна моя точка зрения на то, что необходимо изменить, чтобы в стране было лучше, например, в вопросах борьбы с коррупцией, или в преодолении монополизма, или в других вопросах – я готов с ним пообщаться из уважения к всенародно избранному главе государства", - отметил генпрокурор.

И добавил, что знает Зеленского уже давно.

"С господином Зеленским у меня давние отношения - это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными".