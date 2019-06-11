Зеленский уволил главу Госуправления делами

Сергей Борзов - временный глава ГУД при Зеленском

Во вторник, 11 июня, президент Украины продолжил раздачу ключевых должностей зашкваренным чиновникам, а также очистку государственных институтов от работавших со старой командой госслужащих.

Сегодня Зеленский бодро подмахнул указ №360/2019 и 362/2019, согласно которым уволил главу Государственного управления делами Ивана Куцика и его заместителя Евгения Сарнацкого.

Вместо них верховный главнокомандующий назначил временно исполняющим обязанности руководителя ГУД Сергея Борзова - весьма неординарного человека, который умудрился не только получить в пользование огромную элитную квартиру в центре Киева, но и приватизировать ее.

В 2016 году подведомственное Государственному управлению делами ГП "Укржитлосервис" выдало свидетельство на право собственности на квартиру в многоэтажке на бульваре Леси Украинки.

Стоимость такого "подарка" оценивается в колоссальную сумму - более 10 миллионов гривен, ведь в центре Киева стоимость квадратного метра жилья составляет 2-2,5 тысячи долларов.

Как долго Борзов будет возглавлять ГУД, неизвестно. Вполне может быть, что Зеленский утвердит его на должности и уберет приставку "и.о". По крайней мере, с командой Зе чиновник точно сработается.