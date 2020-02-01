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"Не берись!": В Слуге народа урезонили "собачника" Брагара

21:26
"Не берись!": В Слуге народа урезонили собачника Брагара - фото 1
"Не берись!": В Слуге народа урезонили собачника Брагара

Намедни "слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собачку для уплаты налогов. Из-за разразившегося скандала в Команде Зе пошли на опережение и осудили слова своего нардепа.

Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ

Позицию "зеленых" озвучила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагар позволил себе абсолютно некорректное высказывание в адрес пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел ввиду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен», - заявила слуга народа и дала совет своему коллеге.

'Не берись!': В Слуге народа урезонили 'собачника' Брагара - фото 195231

еще раз убеждаюсь: не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", - подчеркнула Кравчук.

Отметим, что от критики Брагара не удержались и другие члены Команды Зе.

'Не берись!': В Слуге народа урезонили 'собачника' Брагара - фото 195233

В частности, нардепы Александр Дубинский и Макс Бужанский принялись подтрунивать над своим коллегой.

А для тех, кто все пропустил, напомним, как все начиналось.

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