Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Евгений Брагарь война на Донбассе

Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ

18:00
Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 1
Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ

Намедни "слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собачку, чтобы оплатить коммунальные долги. Реакция сети оказалась предсказуемой.

"Слуга народа" предложил бабушке продать собачку за коммуналку – ВИДЕО

Питомцы уже с тревогой посматривают на своих хозяев...

Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195217

Но от судьбы не уйдешь....

Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195216

Даже если ты "слуга народа"....

Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195218

Уже появились первые лоты

Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195222

Но сдаются далеко не все...

Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195220

Борьба только начинается....

Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195221
Как бы там ни было, но если вы собачник, то вам нужно держать ухо востро.
Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195223
Всякое может быть...
Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195225
Ведь этот человек надолго ворвался в украинскую политику...
П.С. Во время публикации этих мемов ни один питомец не пострадал.
Продай собачку за долги: 'Слуга народа' дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ - фото 195226
Напомним, ранее Евгений Брагар попал в другой скандал, написав заявление на двух волонтерок, которых высадили из-за автобуса прямо посреди трассы. Подробнее об инциденте читайте здесь.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Партия Слуга народа коммуналка субсидии Евгений Брагарь
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Не берись!": В Слуге народа урезонили собачника Брагара - фото 1
"Не берись!": В Слуге народа урезонили "собачника" Брагара
21:26
В ВМС завершили "экспертизу" катера Бердянск. Что известно? - фото 1
В ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?
19:27
Портнов может стать нардепом: Так решил суд - фото 1
Портнов может стать нардепом: Так решил суд
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
Вчера, 20:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
Вчера, 11:45
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35