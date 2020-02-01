Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ

Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ

Намедни "слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собачку, чтобы оплатить коммунальные долги. Реакция сети оказалась предсказуемой.

Питомцы уже с тревогой посматривают на своих хозяев...

Но от судьбы не уйдешь....

Даже если ты "слуга народа"....

Уже появились первые лоты

Но сдаются далеко не все...

Борьба только начинается....

Как бы там ни было, но если вы собачник, то вам нужно держать ухо востро.

Всякое может быть... Ведь этот человек надолго ворвался в украинскую политику...

П.С. Во время публикации этих мемов ни один питомец не пострадал.